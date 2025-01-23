Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'yi resmî törenle karşıladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Kagame'yi külliyenin ana giriş kapısında karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kagame'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı.

Kagame, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kagame, merdivenlerde Türkiye ve Ruanda bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'yi Resmî Karşılama Töreni https://t.co/W5IMV4mWGC— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 23, 2025

İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kagame, görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kagame onuruna resmi akşam yemeği verecek.