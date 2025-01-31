RTÜK; Sözcü TV, Now TV ve Tele 1'e Kartalkaya yangınıyla ilgili programları nedeniyle ceza verirken, Halk TV'ye bilirkişi röportajını yayınladıkları gerekçesiyle, en ağır cezalardan biri olan yüzde 3 idari para cezası verdi. RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, kararlarla ilgili detaylı paylaşımda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bugünkü toplantısında Sözcü TV, Now TV ve Tele 1'e Kartalkaya yangınıyla ilgili programları nedeniyle ceza verdi.

RTÜK, Halk TV'ye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı bilirkişinin röportajını yayınladığı yayın nedeniyle yüzde 3 idari para cezası kararı aldı.

Sözcü TV’ye ayrıca Cemal Enginyurt ile Cem Toker’in RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e yönelik eleştirileri nedeniyle ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının eleştirilmesi gerekçesiyle de ceza verildi.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, kararlarla ilgili detaylı paylaşımda bulundu.

https://twitter.com/ilhantasci/status/1885317748349399102

Taşçı, Halk TV’ye bilirkişi cezası konusunda, dosya öncesinde RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in “gereği yapılacaktır” açıklaması dolayısıyla ihsası reyde bulunduğundan müzakereye katılamayacağına ilişkin oylama talebinin keyfi olarak işleme alınmadığı ve Şahin açıkladığı gibi ceza yönünde oy kullandığı kaydedildi.