Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Filistin için birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini hatırlatan Ebubekir Şahin, “Filistin’de, Gazze’de insanlık ölürken sessiz kalanlar, her fırsatta evrensel ilkelere sahip olduğunu söyleyip bugün ise bu ilkelerin hiçbirini hatırlamayan uluslararası medya organları, neredesiniz? Her türlü baskıya, zorlamaya rağmen işini en iyi şekilde yapmak için canı pahasına mücadele veren birkaç dürüst medya kuruluşu insanlık ve gazetecilik etiği adına gerçekleri, soykırımı ve savaş suçlarını tüm dünyaya anlatırken, anlı şanlı uluslararası medya kuruluşları neredesiniz? İnsanlık onuru adına vicdanlara sesleniyoruz. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hastalar, masum insanlar tüm dünyanın gözü önünde soykırıma uğruyor. İsrail’e gerçekleştirilen moral ziyaretlerini adım adım takip eden Batı medyası, insanlık tarihinin gördüğü en büyük soykırımlardan biri yaşanırken bu soykırımı görmezden geliyor, İsrail’in sivil katliamına ve siviller üzerine yağdırılan bombalarla ölen çocukları, bebekleri dünyaya göstermemek için adeta özel gayret gösteriyor. Dünyanın ’sözde’ en ’saygın’ yabancı medya kuruluşları, sadece İsrail’den gelen haberlere yer verip Gazze’de yaşanan gerçeklere kulaklarını tıkamış bulunuyor. İsrail tarafından öldürülen gazeteciler dahi bu medya kuruluşlarınca haberleştirilmiyor. Medya tarihinde isimleri her zaman saygıyla anılacak onurlu birkaç gazeteci ise Gazze’de yaşananları canları pahasına en doğru şekilde dünya kamuoyuna anlatmaya çalışıyor. Tarih boyunca bütün dinlerin bir arada yaşadığı, farklı etnik kökenden insanları içinde barındıran, hoşgörünün ve kardeşliğin yurdu olan Türkiye’den tüm dünyaya sesleniyoruz: Filistin’de, Gazze’de yapılan soykırıma, bebeklerin öldürülmesine, hastanelerin üzerine bomba yağdırılmasına dünya sessiz kalsa da biz asla susmayacağız. ’Dünya 5’ten Büyüktür’ diyerek tüm dünyaya insanlık dersi veren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi hak ve hakikati ne pahasına olursa olsun haykırmaya devam edeceğiz. İnsanlık onuruna saygısı olan medya kuruluşları olarak bizler, Gazze’de gerçekleştirilen soykırıma karşı sessiz kalmayacağız, ısrarla insanlığın temel değerlerini savunmaya devam edeceğiz. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Türkiye’deki medya kurum ve kuruluşları olarak bizler, İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırımı ve buna göz yumanları şiddetle kınıyoruz. Her daim doğru ve dürüst habercilik peşinde koşarak canı pahasına yayın yapmaya çalışan basın emekçilerine teşekkür ediyoruz, onların sonuna kadar yanında olacağız. Onlar, bu ulvi görevi yerine getirirken bizler elimizdeki bütün imkanları bugüne kadar seferber ettiğimiz gibi bugünden sonra da etmeye devam edeceğiz. Artık uluslararası medyada Gazze’deki soykırım göz önünde bulundurulmadan söylenecek hiçbir kelimenin ve yorumun inandırıcılığı olmayacaktır. İnsanlık onuru adına, nerede olursa olsun hak ve adalet adına haykırmayı görev biliyoruz” ifadelerini kullandı.