RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Daha önce açıkladığımız deprem bölgesindeki yayıncıların mali yükümlülüklerini 3 ay erteleme kararını bugünkü RTÜK toplantımızda 6 aya çıkardık. Ayrıca 3 ay boyunca depremzede yayıncılarımızdan Türksat uydu ücreti almayacak. Üye arkadaşlarıma ve Türksat yönetimine teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, deprem bölgesindeki yayıncıların mali yükümlülüklerinin ertelenmesini 6 aya çıkardıklarını bildirdi.

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