Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kuruluşunun 29’uncu yıl dönümünü kutladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK’ün kurulmasının 29’uncu yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında hem Ramazan Bayramı sevincini hem de kuruluş yıldönümü heyecanını yaşadıklarını belirten Şahin, "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 29 yıldır toplumsal ve kültürel değerlerimizi muhafaza ederek yayıncılık alanını düzenliyor ve denetliyor. RTÜK, ilk günkü aşkla eksiksiz olarak üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Üst Kurulumuz, Anayasa ve yasadan aldığı güçle radyo ve televizyon sektörüne rehber oluyor. Milli güvenlikten taviz vermeyen, teröre geçit vermeyen, kadın, çocuk, yaşlı ve engellileri gözeten RTÜK, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, zararlı yayın içeriklerine karşı aralıksız mesai yapıyor. Bünyesindeki uzman kadrosuyla radyo ve televizyon yayınlarını Üst Kurulumuz kesintisiz takip ediyor" ifadelerine yer verdi.

RTÜK olarak hedeflerinin tarafsız, güvenilir, iletişim özgürlüklerine saygılı, yenilikçi, milli ve çoğulculuğu sağlayan medya hizmetlerinin sunulmasına öncü olmak olduğunu ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

"Kırmızı çizgileri belli olan RTÜK, kadına yönelik şiddet ile çocuk ve kadın istismarına karşı son derece duyarlı. Bilhassa dramatik yapımlar aracılığıyla topluma dayatılmaya çalışılan, normalleştirilen şiddete ’dur’ diyen Üst Kurulumuz, tüm planlı dezenformasyon çabalarına ve belli odakların üstlendiği yalan haber kampanyalarına rağmen sorumluluğunun bilinciyle vazifesini aksatmamaktadır. Üst Kurulumuz, geleneksel hale getirdiği ve üçüncüsünü yakın zamanda gerçekleştirdiği Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu ile, basımını üstlendiği dijital medya okuryazarlığı konusunda ebeveyn ve çocuklara yön gösterici ’Aile’ kitabıyla, ’RTÜK İletişim Dergisi’ ve ’RTÜK Çocuk Dergisi’ ile, ulusal ve yerel yayıncıları buluşturan organizasyonlarıyla, uluslararası yayıncılık otoriteleri birliklerindeki aktif rolüyle, ’Şiddet ve Medya Çalıştayı’, ’Medyada Nefret söylemi Paneli’, ’Türk İnternet Medyası RTÜK Çalıştayı’, ’Ulusal Görsel-İşitsel Medyada Kişisel Verilerin Korunması Sempozyumu’, ’Gelecekle İletişim Çalıştayı’ gibi önemli toplantılarıyla sektörün ihtiyaçlarını belirleyerek yayıncılık alanına ışık tutmaktadır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, her zaman olduğu gibi bugün de izleyici ve dinleyicilerin ifade ve haber alma özgürlüğünün teminatı olmaya devam etmektedir. 29’uncu kuruluş yıldönümümüz vesilesiyle bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Kütür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a, tüm devlet büyüklerimize, büyük bir özveriyle görev yapan kıymetli Üst Kurul üyelerimize ve çalışkan mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyor, sağlıklı ömürler diliyorum."