Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) öğrencilerinin spor ve sosyal aktivite yapabilecekleri yeni alan hizmete girdi.

Fener Mahallesi’nde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkez Kampüsü’nün karşısında bulunan araziye öğrencilerin vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturulmak için çalışma başlatılmıştı. Yakın zamanda spor tesislerinin de tamamlanmasıyla bugün alan hizmete girdi. RTEÜ Rektörü Yusuf Yılmaz ve Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, alanda öğrencilerin yeni öğretim yılı için açtıkları stantları gezdi. Öğrencilerin yapacakları her organizasyona destek vereceklerini belirten Rektör Yılmaz, “Sizlerle beraber burayı her gün şenlik halinde tutuyor olacağız. Burada sürekli bir organizasyon olacak. Spor faaliyetlerimiz olacak. Sadece üniversite öğrencilerine değil, icabında lise öğrencilerimiz, ilköğretim öğrencilerimize de açık olacak. Onlarla birlikte organizasyon yapacağız. Planımız sizlerle bir araya gelerek nasıl ne tip organizasyonlarda bir araya geleceğinizi söyleyeceksiniz ve biz de size destek veriyor olacağız” diye konuştu.

Vali Baydaş ise, “Üniversitemizin en önemli mekanlarından bir tanesindeyiz. En az eğitim kampüslerimizin olduğu kadar burası da çok değerli, sosyal sportif değerlerin olduğu bir yer. Belki bu üniversitemiz bugün burada stantlarını kurarak öğrenci topluluklarına üye kayıtları yapıyorlar hem de etkinliklerle faaliyetler planladılar. Tabii öğrenci ve konser kısımları, malum dünya gündemini etkileyen Filistin meselesinde yaşanan insani dram yüzünden ertelendi. Bu seneyi cıvıl cıvıl geçirecekler. Bu sene cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri ile de iç içe olacak öğrencilerimiz” ifadelerini kullandı.

Beden Eğitimi Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Muhammet Ali Türk ise, “Topluluğumuz, ülkemizin milli ve manevi değerlerini yaşatmak amacıyla kurulmuş bir topluluktur. Bu doğrultu da üniversitemizde ve şehrimizde projeler gerçekleştirmekteyiz” şeklinde konuştu.