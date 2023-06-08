Rize’de 8 Haziran Dünya Denizler ve Okyanuslar Günü’nde plajda kıyı ve sualtı temizliği gerçekleştirdi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi tarafından 8 Haziran Dünya Denizler ve Okyanuslar Günü’ne farkındalık oluşturmak için İyidere ilçesinde bulunan Sarayköy Plajı’nda kıyı ve su altı temizliği etkinliği düzenlendi. Sabah saat 8.30 civarlarında temizlik yapmaya başlayan ekip etkinliğin sonunda sahili yaklaşık 150 kilogramlık çöpten kurtardı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ülgen Aytan, “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak özellikle plastik kirliliği ile ilgili farkındalık oluşturmak üzere plaj, kıyı temizliği ve su altı temizliği öğrencilerimizin katılımıyla yaptık. Burada yaklaşık 150 kilogram kadar çöp topladık. Günlük hayatta kullandığımız her türlü plastiğe burada rastlamak mümkün. Bu da aslında plastikleri ne kadar iyi bir şekilde bertaraf etmemiz gerektiğinin bir göstergesi çünkü bu plastikler kıyı ve deniz ara yüzeyinde sürekli gidip gelerek sürekli parçalanıyorlar. Mikroplastiklere dönüşüyorlar. Mikroplastikler her yerdeler. Yediğimiz besinlerde, soluduğumuz havada, içeceklerde, suda, deniz canlıların sindirim sistemlerinde rastlıyoruz. Çok temiz olduğunu düşündüğümüz yerlerde de mikroplastiklerle birleşmiş durumda. İçerdikleri toksik kimyasallarla birlikte çok temiz görünen yerlerden kutup noktalarına kadar bulunuyor. Aslında uyuyan bir global bir problemi. Bununla mücadelede mutlaka plastiği azaltma yönünde çalışmamız lazım. Uluslararası tedbirlerde de denizlere giren miktarı en kısa sürede azaltmamız gerekiyor” diye konuştu.

Su altındaki çöplerin deniz canlılarına zarar verdiğini belirten Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi öğrencisi Berkay Beyaz ise “Denizin altı güzel ve berraktı fakat kirliydi. Amacımız da zaten kirli denizi temizlemekti. Denize attıklarımız denize zarar verdiği için bizde onları temizledik. Aşağıda taşların arasına sıkışmış şişelere balıklar girerek yuva yapıyorlar. Poşetin içine sıkışmış balık vardı onu kurtardık. Onun haricinde 2 tane yırtık ağımız vardı. Ona dolanan yengeç vardı onu da kurtardık. Atıklarımız denize ve deniz canlılarına zarar verir. Bizde elimizden geldiğince her girişimizde bir şey çıkartmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.