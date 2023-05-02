Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan yeni acil servis yakın zamanda hizmete başlayacak.

Yaklaşık 6 ay önce Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Bölümü ile acil servisin yanındaki kafeteryada yıkım çalışmalarının ardından 3 bin 500 metrekarelik yeni bir bina ortaya çıktı. Yeni acil servisin tamamlanmasıyla beraber üst katının yoğun bakım ünitesi olarak kullanılacağı 2 katlı modern bir acil servis olarak vatandaşlara hizmet verecek. İnşaatında sona gelinen acil servis binası açılış için gün sayıyor.

“Gerçekten çok heyecanlıyız”

Yeni acilin eski acile göre daha büyük olduğunu belirten Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, “Bugün gerçekten çok heyecanlıyız. Ben burayı görmekten o kadar heyecan duyuyorum ki son bir haftada belkide birkaç kez geldim. 24 saatte hatta birkaç kez geldim. Oldukça güzel bir eser. Eski acilimiz hizmet açısından yer açısından yetersizdi. Şu an mevcut alan eskisinin 10 katı. Eski acilimiz 700-800 metrekare alan kadardı. Bunun sadece birinci katı bin 600 metrekare. Tüm kapalı alanımız 3 bin 500 metrekare alan. Acil servis hizmetine ek olarak yeni doğan bebeklerimiz için yoğun bakım yatakları, yetişkinler için yoğun bakım yatakları ayrıca ek olarak acil diyaliz hastaları içinde ek yatak 2. katımızda kavuşacağız. Alanlarımız genişledi. Yeterli sayıda personelimiz de yakında istihdam etmiş olacağız. Dolayısıyla hizmet vermeyi planlıyoruz. Burası tam yeterli değil. Şehir hastanesi projemiz yapılıyor. Bu bizim için bir çözüm ama mutlak bir çözüm değil ama ben şahsen farklı bir ile hastamızın transferini kabullenemiyordum. Bu transferler yine olabilir. Parmak kadar bir bebeğimizin ailesiyle beraber bilmediği bir şehre transferi zorlu bir süreçtir. Şu an burada tüm imkanlara kavuşuyor oluyoruz. Bu projenin tamamlanma süresini de düşündüğümüzde 6 aylık bir süre diyorduk. Bu imkânsız deniliyordu. Şuan imkansız karşımızda. İmkanız diye bir şey yoktur” şeklinde konuştu.

“Hizmete hazır hale muhtemelen 15 gün içerisinde geliyor olacağız”

Yeni acil servisin hizmete 15 gün içerisinde hazır hale geleceklerini ifade eden Yılmaz, “Tam olarak hizmet vermeye 15 gün içeresinde başlıyor olacağız. Bizde zaten Mayıs ayı içerisinde hizmet vermeyi planlamıştık. Şuan sağlık bakanlığımızın da desteğiyle içerisin donatımı olacak. Hizmete hazır hale muhtemelen 15 gün içerisinde geliyor olacağız. Ayrıca üniversitemizin kadrosunda yeni hemşire alımları yapılıyor. Bugünde hemşire ilanımızın son günü. Muhtemelen buraya ciddi bir hemşire desteğimiz de olacaktır. Hizmetimizin kalitesinin artacağından kimsenin kuşkusu olmasın” diye konuştu.