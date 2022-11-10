Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılacak yeni acil servis için yıkım çalışmaları tamamlandı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılacak yeni acil servis için yıkım çalışmaları tamamlandı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Bölümü ile acil servisin yanındaki kafeteryada yıkım çalışmaları başladı. Yeni acil servis yapılana kadar acil servis hizmeti Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı tarafından yenilenen binada hizmet vermeye başladı. Eski acil servisin yıkım çalışmalarının tamamlandı. Başlanacak projenin bitmesiyle üst katının yoğun bakım ünitesi olarak kullanılacağı 2 katlı modern bir acil servis olacak.