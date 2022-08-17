UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Royal Antwerp, bu müsabakanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Royal Antwerp, bu müsabakanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile yarın saat 20.45’te Fatih Terim Stadyumu’nda Medipol Başakşehir ile mücadele edecek. Bu karşılaşma öncesinde Antwerp, son antrenmanını maçın oynanacağı statta yaptı. Teknik Direktör Mark van Bommel yönetiminde bir bölümü basına açık olarak yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı.

Royal Antwerp, basına kapalı olan bölümünde de taktik idman gerçekleştirdi.