DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğünün ev sahipliğinde, Türkiye Diyanet Vakfı ve Düzce Belediyesi’nin katkılarıyla hayata geçirilen “Rotayı Yıldızlar Belirler” projesi 2023 yılı Osman Kuyumcu Yaz Kur’an Kursunda uygulanmaya başlandı.

Gençlerin Ashab-ı Suffe’yi kendilerine rol model olarak görmesi ve Sahabe hayatlarındaki örnekliğin ahlaki gelişimlerine destek olması amaçlanan proje başladı. Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmasında da etkili olması planlanan projede kitapların öğrencilere düzenli olarak belirli saatler aralığında okutulması hedefleniyor.

Projenin ilk etkinliği Millet Bahçesinde yapıldı. Müftüsü Osman Aydın, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Müftü Yardımcıları ve İlçe Müftüleri de öğrencilerle birlikte kitap okuyarak etkinliğe katıldılar.