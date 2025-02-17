Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde hamsi bolluğu yaşanıyor.

İstanbul, Trabzon, Samsun, Rize, Zonguldak, Giresun, Balıkesir, Ordu, Yalova gibi birçok ilde denize açılan balıkçılar rotasını Karadeniz’e kıyısı olan Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesine çevirdi. Karadeniz’de hamsi balığının izini süren balıkçı tekneleri İğneada Limanı’na kasalar dolusu hamsi ile döndü.

Hamsi bolluğunun yaşandığı İğneada beldesine Samsun’dan gelen Oktay Karaman balık bolluğunun tezgahlara yansıyacağını aktararak, vatandaşlara taze balık yedirmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.