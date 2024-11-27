Mudanya Belediyesi’nin ilçenin turizm potansiyelini artırmak amacıyla hayata geçirdiği “Rota Myrleia”nın 95,23 kilometrelik ikinci etabı, Bursa Valiliği tarafından onaylandı.

Mudanya Belediyesi’nin, ilçenin doğal, tarihi, kültürel ve arkeolojik zenginliklerini tanıtmak amacıyla oluşturduğu “İnanç, Yürüyüş, Bisiklet ve Trekking” rotalarından oluşan Rota Myrleia’nın ikinci etabı, Bursa Valiliği’nin onayıyla Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Parkuru olarak ilan edildi. Mudanya’nın değerlerini kapsayan Rota Myrleia’nın ikinci etabı; Antik Yol, İncir Yolu, İstiklal Yolu, Zeytin Yolu ile üç trekking parkurundan oluşuyor.

Geçmiş ile gelecek arasında bir köprü

Rota Myrleia’nın kısa sürede tarih ve doğaseverlerin vazgeçilmez rotası haline gelmesinden mutluluk duyduklarını ifade eden Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, “Onayını aldığımız ikinci etap ile Rota Myrleia sadece bir yürüyüş yolu değil, aynı zamanda geçmişi bugüne taşıyan bir köprüdür. Bu rotanın korunması, tanıtılması ve geleceğe taşınması için büyük bir özen gösteriyoruz” dedi. Dalgıç, şöyle konuştu:

“Mudanya’nın bu eşsiz kültürel ve doğal mirasını ziyaretçilerimize en iyi şekilde sunmayı, bu zenginlikleri herkesin deneyimlemesini sağlamayı hedefliyoruz. Rota Myrleia’nın herkese ilham vermesini, tarihin ve doğanın iç içe geçtiği bu eşsiz deneyimi yaşarken unutulmaz hatıralar birikmesini diliyor, herkesi doğanın kucaklayıcı huzurunu hissetmeye davet ediyoruz. Rotanız Myrleia olsun.”

İkinci etap:95,23 kilometre

İkinci etap, 6,36 kilometrelik Antik Yol Parkuru ile başlıyor. Bu parkur, Tirilye Kabristan Yolu’ndan başlayıp Zeytinbağı Denizçiftliği Mevkii’nde sona eriyor. Ardından, 27,5 kilometrelik İncir Yolu Parkuru, Yaylacık Köy Meydanı’ndan başlayarak Küçükyenice, Dede, Ülkü, Mürsel, Bademli ve Akköy mevkilerinden geçtikten sonra yine Yaylacık Köy Meydanı’nda tamamlanıyor. 2,17 kilometre uzunluğundaki İstiklal Yolu Parkuru ise Çayönü Köy Meydanı’ndan başlayarak Çayönü İstiklal Savaşı Şehitliği’nde sona eriyor.

32,8 kilometrelik Zeytin Yolu Parkuru, Esence Köy içinden başlayıp Söğütpınar, Emirleryenicesi, Çayönü, Hançerli ve Orhaniye mevkilerinden geçerek Çınarlı Mahallesi’nde son buluyor. Ayrıca toplamda 17 kilometre uzunluğundaki üç trekking parkuru, Kumyaka Çiftlik Mevkii’nden başlayarak Orhaniye köy içi, Kaymakobaköy içi ve Arnavutköy Mevkii’ni kapsıyor.