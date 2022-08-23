Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un bünyesindeki Techsnabexport A.Ş (TENEX A.Ş), Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) ile kullanılmış nükleer yakıt için uzun vadeli depolama sistemleri konusunda araştırma anlaşmasına imza attı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un bünyesindeki Techsnabexport A.Ş (TENEX A.Ş), Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) ile kullanılmış nükleer yakıt için uzun vadeli depolama sistemleri konusunda araştırma anlaşmasına imza attı.

Anlaşma, IAEA Koordinasyonlu Araştırma Projesi “Uzun Vadeli Depolama Sistemlerinin Performans Değerlendirmesi” (PASSED) kapsamındaki araştırma çalışmalarına ilişkin olarak imzalandı.

Çalışmalar, Rosatom’un Kullanılmış Nükleer Yakıt Yönetim Sistemleri Geliştirme Proje Ofisi ve Madencilik ve Kimya Tesisi A.Ş (FSUE MCC) ile işbirliği içinde Madencilik ve Kimya Tesisi A.Ş.'de ıslak ve kuru depolama tesislerinin (HOT-1 ve HOT-2) işletilmesi konusundaki deneyimin ortaya koyulmasını amaçlıyor. Bununla birlikte çalışmalar, yatırım projesi çerçevesinde, kullanılmış nükleer yakıt/yüksek seviyeli atıklar için yeni fıçı depolama sistemlerinin Techsnabexport A.Ş tarafından geliştirilmesi konusunda IAEA’yı bilgilendirmeyi kapsıyor.

PASSED projesi, ıslak ve kuru kullanılmış yakıt depolama sistemleri konusunda işletim deneyimi alışverişinin sağlanması, katılımcıların denetim uygulamalarının ele alınmasını, devam eden programlarını ve bu sistemlerle ilgili yeni izleme tekniklerinin tartışılmasını, kritik bileşenlere ve malzemelere odaklanan kullanılmış yakıt depolama sistemi performans değerlendirmesi için teknik temelin geliştirilmesini, uzun süreli olarak ve uygun inceleme aralıklarında kullanılmış yakıt depolama sistemi hareketlerinin tahmin edilmesini hedefliyor.

IAEA projesine katılım, kullanılmış yakıt depolama tesislerinin tasarımı, inşası ve işletilmesi sırasında meydana gelebilecek çeşitli durumların çözülmesinde Rus deneyiminin ortaya koyulmasına ve böylece mevcut ve planlanan kullanılmış yakıt depolama tesislerinin güvenliğinin artırılmasına olanak sağlayacak.