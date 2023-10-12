Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında Rusya Devlet nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom ile Myanmar Bilim ve Teknoloji Bakanlığı arasında nükleer altyapının değerlendirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin bir Mutabakat Zaptı imzalandı.

Mutabakat Zaptı’na, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ve Myanmar Bilim ve Teknoloji Bakanı Dr. Myo Thein Kyaw imza attı.

Taraflar, Myanmar’ın mevcut nükleer altyapı geliştirme ihtiyaçlarını belirlemeyi ve ülkede küçük modüler reaktör (SMR) inşa etme projesinin hayata geçirilmesi için gerekli öncelikli çalışma alanlarına ilişkin bir program hazırlamayı planlıyor. Mutabakat Zaptı, nükleer altyapı geliştirme çalışmalarının, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) yaklaşımları ve tavsiyelerinin yanı sıra Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un en iyi uygulamaları doğrultusunda yürütülmesini öngörüyor.

İmzalanan Mutabakat Zaptı insan kaynakların eğitimi ve geliştirilmesi, Myanmar’ın nükleer enerji geliştirme programına dahil olan kuruluşlarda güvenlik kültürünün geliştirilmesi alanlarında Rusya-Myanmar iş birliğinin daha da genişletilmesini öngörüyor.

Şubat 2023'te Rusya Federasyonu ve Myanmar, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımında iş birliği yapılmasına ilişkin bir Hükümetler arası Anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşmanın imzalanması, Rusya ve Myanmar arasında nükleer enerji alanında iş birliğinin geliştirilmesinde dönüm noktası niteliği taşıyor. Taraflar, özellikle Myanmar topraklarında SMR inşasına yönelik projenin hayatına geçirilmesini amaçlayan iş birliği konusunda mutabık kalmışlardı.

Hem açık denizde hem de karada SMR’lerin inşası için referans teknolojilere ve uzun yıllara dayanan deneyime sahip Rosatom, halihazırda Yakutistan’da, RITM-200 deniz tahrik reaktörleri teknolojisine dayalı SMR inşasına yönelik bir proje yürütüyor.

SMR’ler, merkezi şebekelerden uzak bölgelerdeki tüketicilere sürdürülebilir ve güvenilir enerji tedariki için en uygun çözüm olarak kabul ediliyor. Bu küçük güç santrallerinin temel özelliklerini kompaktlık, modülerlik, kısa inşaat süresi ve yüksek güvenlik standartları oluşturuyor.

Dünyanın tek yüzer nükleer güç santrali “Akademik Lomonosov” halihazırda Rusya’nın Çukotka bölgesinde işletiliyor.

Rosatom ayrıca Myanmar ile rüzgâr enerjisinin geliştirilmesi alanında aktif olarak iş birliği yapıyor ve 372 MW kapasiteli rüzgâr santralleri inşa etmeyi hedefliyor. Projelerden biri için rüzgâr enerjisi potansiyeli değerlendirmesi, ön tasarım araştırması ve fizibilite çalışması başladı.