Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, modernize edilmiş yüzer nükleer güç santralleri için tasarlanan RITM-200S reaktör tesisine yönelik nükleer yakıt geliştirme çalışmalarını tamamladı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, modernize edilmiş yüzer nükleer güç santralleri için tasarlanan RITM-200S reaktör tesisine yönelik nükleer yakıt geliştirme çalışmalarını tamamladı.

Söz konusu santrallerin Rusya’nın Çukotka bölgesindeki Baimsky Madencilik ve İşleme Tesisine enerji tedarik etmesi amaçlanıyor. Rosatom’un bünyesindeki TVEL yakıt şirketinin talebi üzerine Rusya’daki Afrikantov OKBM şirketinden tasarımcılar, RITM-200S reaktör çekirdeğinin temel tasarımını yaptı. TVEL’in şirketlerinden A.A. Bochvar VNIINM, yakıt elementinin, yanabilir soğutuculu çubukların ve başlangıç nötron kaynağının temel tasarımlarını geliştirdi. Afrikantov OKBM, soğurucuların ve kontrol çubuklarının temel tasarımlarını da gerçekleştirdi. Çekirdeğin üretimi Rusya’nın Elektrostal kentinde bulunan TVEL’e bağlı makine imalat fabrikası MSZ A.Ş tarafından yapılacak.

Rusya’nın Arktik bölgesinin geliştirilmesi, devletin stratejik önceliklerinden birini oluşturuyor. Bölgenin enerji bağımsızlığının arttırılması, koyulan hedeflere ulaşılması açısından büyük önem taşıyor. Yeni enerji tesislerinin tasarımının yanı sıra kuzey deniz rotasında düzenli kargo taşımacılığının sağlanması, yeni nükleer buzkıranların inşası ve gerekli altyapının modernizasyonuna yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çukotka’daki Bilibinsky bölgesinde bulunan Peschanka porfir bakır yatağında bir madencilik ve işleme tesisi inşa etmeye yönelik büyük bir proje yürütülüyor. Rosatom, Baimsky Madencilik ve İşleme Tesisine elektrik tedarik etmek için iki yeni RITM-200S reaktörlü modernize edilmiş yüzer enerji santralleri önerdi. Proje, toplamda üçü ana ve biri ana ünite tamirdeyken kullanılmak üzere yedek olacak şekilde dört güç ünitesinin inşasını içeriyor. Modernize edilmiş yüzer güç santralinin tasarımı, her biri 198 MW nominal termal güce sahip iki RITM-200S reaktörü içeriyor. ’Akademik Lomonosov’ yüzer güç santralinin aksine yeni nesil yüzer güç santralleri daha güvenli ve daha ekonomik olma özelliği taşıyor. RITM-200S reaktör çekirdeği, yüzer güç santrali KLT-40S çekirdeğinden dört kat daha fazla enerjiye ve yakıt ikmaline kadar daha uzun yakıt ömrüne sahip bulunuyor. RITM-200S için yakıt ikmalleri arasındaki süre yaklaşık 5 yıl. Bu süre ’Akademik Lomonosov’un yakıt ömründen yaklaşık iki kat daha uzun.

RITM tipi modern nükleer reaktörler, çeşitli tasarımlara sahip küçük güç santrallerinde yaygın olarak kullanılıyor. Arktika 22220 projesinin iki RITM-200 reaktörüne sahip öncü evrensel nükleer buzkıranı ve projenin ilk seri buzkıranı olan ’Sibirya’ nükleer filoya katıldı ve kuzey denizi rotasında seyrediyor. Atomflot FSUE şirketi, ikinci seri evrensel nükleer buzkıran Ural’ın 2 Aralık 2022’de Murmansk Limanı’ndan ilk seferine çıkması dolayısıyla görkemli bir tören düzenledi. Dördüncü evrensel nükleer buzkıran Yakutia 22 Kasım’da St. Petersburg’da denize indirilirken, bu serinin beşinci buzkıranı Chukotka ise Baltık Tersanesi’nde inşa ediliyor.