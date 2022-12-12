Rosatom Mersin Bölge Satranç Turnuvasının ilk etabı tamamlandı. Turnuvada şampiyonlar 24 Aralık’taki final müsabakalarının ardından belli olacak.

Rosatom Mersin Bölge Satranç Turnuvasının ilk etabı tamamlandı. Turnuvada şampiyonlar 24 Aralık’taki final müsabakalarının ardından belli olacak.

“Rosatom Mersin Bölge Satranç Turnuvası”nda heyecan devam ediyor. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Rus Devlet Şirketi Rosatom işbirliği ile Mersin Satranç İl Temsilciliği koordinasyonunda Mersin ve ilçelerinde düzenlenen şampiyonada yaklaşık 800 sporcu mücadele ediyor. Tarsus, Silifke ve Bozyazı’da 10-11 Aralık’ta sporcu ve ailelerinin büyük ilgisiyle gerçekleşen ilk elemelerde, 8 yaş altı ve 9-12 yaş olmak üzere iki ayrı kategoride yarışan sporcular kıyasıya bir mücadele verdi. Üç ilçede dereceye giren 18 sporcu finallerde yarışma hakkı kazandı. Silifke’de 8 yaş ve altında Kıvanç Erdem Tomruk birinci, Göksu Güney Meydan ikinci, Yağız Efe Birçek üçüncü oldu. 9-12 yaşta Yusuf Efe Taş birinci, Kerem Ulusal ikinci ve Yiğit Yönet ise üçüncü oldu. Tarsus’ta 8 yaş ve altında Yiğitcan Arı birinci, Kaan Ege Kaya ikinci, Deniz Yaramış üçüncü, 9-12 yaşta Kayra Tamer Şen birinci, Kuzey Demir ikinci, Ali Eymen Şahin üçüncü oldu. Bozyazı’da ise 8 yaş ve altında birinci Ahmet Tayyip Limon, ikinci Göktuğ Şafak Akdemirci, üçüncü Yusuf Erenay olurken, 9-12 yaşta birinci Atlas Çorlu, ikinci Selim Kaan Kafkasyalı, üçüncü Ahmet Demir Yılmaz oldu. İlçelerinde birinci olanlara 2 bin, ikincilere bin 500, üçüncülere ise bin TL ödül verildi.

TSF Başkanı Gülkız Tulay, Silifke elemelerine katılarak dereceye giren sporculara madalyalarını verdi. Silifkelilerin sevgi seli ve ilgisi ile karşılanan Tulay, yaptığı konuşmada, satranç sporuna ve turnuvaya gösterilen ilgiden mutlu olduklarını kaydetti. Bölgedeki en büyük turnuvalardan birini destekleyen Rosatom’un dünyanın en güçlü teknoloji şirketlerinden biri olduğuna dikkat çeken Tulay, “Satrancın daha da yaygınlaştırılması ve daha çok çocuğa katkı sağlaması için bu tarz turnuvaların önemi büyük. Satranca yatırım yapmak, geleceğe yatırım demektir.” dedi.

"Mersin’de satrancın başarı grafiği artacak"

Tulay, sayısız turnuva ve proje gerçekleştirerek bu sporu ülkenin en sevilen, en çok ilgi gören sporlarından biri haline getirdiklerini söyledi. Turnuvaya gösterilen ilginin Mersin’de satranç sevgisinin nasıl büyüdüğünü gösterdiğini belirten Tulay, “Ülkemizde satranç denince akla gelen ilk şehirlerden biridir Mersin. Son 10 yılda Mersin ve ilçeleri büyük katkı verdi bu spora. 24 yıl önce satranç sporuna adım attığımda Tarsus’ta Türkiye’nin ilk satranç kulübünü kurmuştum. Bu girişim, binlerce kulübe örnek teşkil etti. Satrancı sadece sportif anlamda değil, evlatlarımızın hayatına kattığı değerler için de çok önemsiyorum. Satranç dokunduğu hayatları güzelleştirendir. Satranç oynayan çocukların özgüvenleri yüksektir, disiplini, çalışmayı öğrenirler. Çok yönlü düşünürler. Analiz, gözlem ve problem çözme yetenekleri yüksektir. Zamanı iyi kullanırlar. Sabretmeyi, plan yapmayı hatta 10 adım sonrasını planlamayı öğrenirler. Hepsinin okul başarısı yüksektir. Bu şehirde başarı grafiği bu turnuvalarla daha da yükselecektir. Böylesine güzel bir turnuva hazırladıkları için Mersin İl Temsilcimiz Ömer Faruk Ercan’a, ekibine, takım arkadaşlarımıza, bu özel turnuvanın sponsorluğunu yapan ve Mersin satrancına katkı sağlayan Rosatom’a teşekkürlerimi sunuyorum. Katılım gösteren tüm sporcularımıza ise başarılar diliyorum" diye konuştu.

Sporculara toplamda 99 bin TL ödülün verildiği turnuvada ayrıca ilçelere de 150 satranç takımı 75 satranç saati dağıtıldı.

Mersin Satranç İl Temsilciliği olarak 6 ilçeyi kapsayan bu büyük turnuvayı hayata geçirdikleri için memnuniyetini aktaran TSF Mersin İl Temsilcisi Ömer Faruk Ercan da “Turnuva müthiş bir heyecan oluşturdu şehrimizde. Velilerimizden turnuvaya ilişkin çok olumlu geri dönüşler aldık. Rosatom’un turnuva için Mersin iline hediye ettiği satranç takımları, satranç saatleri Mersin’de satranç sporunun daha da gelişimine büyük katkı sağlayacak. Geleceğin ustalarına verilen ödüller de çok anlamlı. Bu turnuvada Rosatom tarafından sağlanan her desteği sporcularımız ve Mersin satrancı adına olumlu buluyorum" ifadelerini kullandı.

Silifke 9-12 yaş birincisi Yusuf Efe Taş ise “Başarım için çok mutlu oldum. İnşallah finalde de aynı başarıyı gösteririm. Hedefim büyük" şeklide konuştu.

Sporcunun annesi Beyza Taş da Mersin’de böyle bir turnuvanın düzenlenmesinin mutluluk verici olduğunu söyleyerek, “Turnuvayı düzenleyen Rosatom başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. TSF Başkanımız Gülkız Tulay turnuvaya katılarak bizleri onurlandırdı. Bu tür turnuvaların devamını bekliyoruz” diye konuştu.

“Böyle bir organizasyonda bulunduğumuz için çok mutluyuz” diyen sporcu velisi Serkan Tay da “Rosatom’a Mersinliler olarak özellikle teşekkür ediyoruz” dedi.

Bölgenin en büyük spor etkinliklerinden biri olan Rosatom Mersin Bölge Satranç Turnuvasının ikinci etabı 17-18 Aralık tarihlerinde Erdemli, Aydıncık ve Mersin Merkez’de düzenlenecek. Finaller ise 24 Aralık’ta Gülnar Ulu Resort Otel’de gerçekleşecek. Finalde turnuva şampiyonu 10 bin Türk lirası tutarındaki para ödülünün sahibi olurken, ikinciliği elde eden sporcuya 7 bin 500, üçüncü olan sporcuya ise 5 bin Türk lirası ödül verilecek. Turnuvaya katılacak sporcular arasından bir kişi ise Rosatom özel ödülünün sahibi olacak.