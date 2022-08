Rus Devlet Kuruluşu Rosatom’un Genel Müdürü Alexey Likhachev, Türk şirketleri ile çalışmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, “Ülkenin en büyük projesinin hayata geçirilmesine katılım isteklerini de memnuniyetle karşılıyor, azimlerini, gayretlerini, deneyim kazanma isteklerini ve nükleer endüstri tedarikçileri statüsünde yeni yetkinliklerini takdir ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in görüşmesi öncesinde Rus Devlet Kuruluşu Rosatom’un Genel Müdürü Alexey Likhachev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinde yaşanan son gelişmeler ile ilgili değerlendirme yaptı. Akkuyu NGS gibi büyük ölçekli ve teknik bakımdan karmaşık bir projenin yönetiminin tüm katılımcılara büyük sorumluluklar getirdiğinin farkında olduklarını kaydeden Likhachev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmaya aday olan şirketlerin, belirlenen görevleri uygulama yeteneğinin onaylanması, üstlendiği yükümlülüklerini son derece şeffaf, dürüst ve titiz bir şekilde yerine getirilmesi, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın belirlediği 2023’te ilk ünitenin inşasının tamamlanması hedefine ulaşılmasına katkıda bulunması için gerekli her şeyi yaptığının görülmesi gibi bazı koşulları yerine getirmesini beklediklerini söyledi.



"Türk şirketleri ile çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz"

Böylesine büyük bir projede sorumluluklarının farkında olduklarını vurgulayan Likhachev, şöyle devam etti: "Türk şirketleriyle çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz. Ülkenin en büyük projesinin hayata geçirilmesine katılım isteklerini de memnuniyetle karşılıyor, azimlerini, gayretlerini, deneyim kazanma isteklerini ve nükleer endüstri tedarikçileri statüsünde yeni yetkinliklerini takdir ediyoruz. Şu anda Akkuyu NGS sahasında yaklaşık 25 bin kişi çalışmaktadır. Bunların yüzde 80'den fazlasını Türk inşaat şirketlerinde çalışan Türk vatandaşları oluşturmaktadır ve zamanla bu sayı artacaktır. Projedeki toplam Türk firması sayısı da artacaktır. Aynı zamanda, böylesine büyük ölçekli ve teknik bakımdan karmaşık bir projenin yönetiminin tüm katılımcılarına büyük sorumluluklar getirdiğinin hepimiz farkındayız. Burada çalışmaya aday olan her şirketten öncelikle, belirlenen görevleri uygulama yeteneğinin onaylanmasını bekliyoruz. Rosatom'un şeffaf satın alma sistemi Türkiye sahasında da başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Sahada en nitelikli ve deneyimli yükleniciler görev yapmaktadır. İkinci şartımız ise üstlenilen yükümlülüklerin son derece şeffaf, dürüst ve titiz bir şekilde yerine getirilmesidir. Son olarak da şirketin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği, 2023’te ilk ünitenin inşasının tamamlanması hedefine ulaşılmasına katkıda bulunmak için mümkün olan her şeyi yaptığını görmek istiyoruz.”



Türk yüklenicilerle sözleşme imzaları devam ediyor

Rosatom’un açıklamasında Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhach’in değerlendirmelerinin yanında ayrıca şu bilgilere yer verildi: “Akkuyu Nükleer A.Ş, proje katılımcılarının çekilmesinin ardından Türk şirketi TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi (TSM) ile sözleşme imzalamıştır. Mevcut alt yükleniciler kapsamında devam eden tüm işler, Ekim 2019 tarihinden itibaren NGS inşaat projesinde yer alan TSM'ye devredilmiştir. Yeni ana yüklenici TSM ile sözleşme imzalamadan önce Akkuyu Nükleer yönetimi projeye katılan alt yüklenicilerle görüşmelerde bulunmuştur. Akkuyu NGS inşaatı için yeni ana yüklenici ile sözleşme yapılmasına ilişkin anlaşmaların teyidi alınmıştır.”