Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un yakıt şirketi TVEL A.Ş, Çukotka Özerk Bölgesi’ndeki Pevek kentinde faaliyet gösteren yüzer nükleer santral Akademik Lomonosov’un 1’inci Güç Ünitesi’ne nükleer yakıt tedarik etti. Yakıt, Kuzey Denizi Rotası üzerinden Rusya'nın en kuzeyindeki kente ulaştırıldı.

Akademik Lomonosov’da ilk kullanılmış nükleer yakıtın taze yakıtla değiştirilme işleminin 2024 yılına kadar başlaması planlanıyor. TVEL'in Moskova Bölgesi’ndeki Elektrostal kentinde bulunan Makine İmalat Fabrikası (MSZ), yüzer nükleer santral Akademik Lomonosov’un yanı sıra tüm Rus nükleer buzkıranlar için de yakıt üretiyor.

Dünyanın tek yüzer nükleer güç santrali Akademik Lomonosov, buzkıran tipi iki KLT-40S reaktörü ile donatıldı. Her 12 ila18 ayda bir yakıt çubuklarının kısmen değiştirilmesinin gerektiği standart kara tabanlı büyük reaktörlerin aksine bu reaktörlerde yakıt ikmali birkaç yılda bir, reaktör çekirdeğinin tamamen boşaltılması ve reaktöre taze yakıtın yüklenmesi ile yapılıyor.

Akademik Lomonosov yüzer güç ünitesinin KLT-40 reaktörlerinin çekirdekleri, referans reaktörlere kıyasla bir dizi avantaja sahip. Bu avantajlar arasında ilk kez kullanılan kaset tipi çekirdek sayesinde yakıt ikmalleri arasında geçen sürenin 3 ila 3,5 yıla çıkarılması, yakıt bileşeninin maliyetinin de bir buçuk kat azaltılması yer alıyor. Yüzer santrali işletme deneyimi, en yeni seri 22220 nükleer buzkıranlar için reaktör tasarımlarının temelini oluşturuyor. Şimdiye kadar bu türden üç buzkıran suya indirildi.

Bilgi notu:

Akademik Lomonosov yüzer nükleer güç santralinin üniteleri ilk kez Aralık 2019'da şebekeye bağlandı ve yüzer NGS, Mayıs 2020'de ticari işletime alındı. Elektrostal'dan Pevek'e nükleer yakıt tedarik edilmesi ve ikinci reaktöre yüklenmesi 2024’te planlanıyor.

Akademik Lomonosov’un kıyıda termal enerji tüketimi olmaksızın Pevek kıyı şebekesine sağlanan toplam gücü, maksimum termal güç kaynağı modunda yaklaşık 44 MW olmak üzere yaklaşık 76 MW. Yüzer güç santrali, 2023 yılı sonuçlarına göre 194 milyon kWh üretti. Pevek'in nüfusu 4 binden biraz fazla olmasına rağmen yüzer NGS, 100 bin nüfusa sahip bir kente elektrik sağlama potansiyeline sahip.

Yüzer NGS’nin işletmeye alınmasından 1974'ten beri faaliyette olan Bilibino NGS'nin ve 70 yılı aşkın süredir faaliyette olan Chaunskaya güç santralinin eskiyen unsurlarının yenilenmesi, ikinci olarak, altın madenciliği şirketleri ve Baimsk cevher bölgesinin geliştirilmesiyle ilgili projeler de dahil olmak üzere büyük bir cevher ve metal kümelenmesi olan Batı Çukotka’da bulunan Chaun-Bilibino enerji merkezindeki ana madencilik şirketlerine enerji tedarik edilmesi olmak üzere iki hedefe ulaşıldı.