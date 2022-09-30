Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un bünyesindeki TVEL yakıt şirketine bağlı Elemash Makine Yapım Tesisi, CFR-600 hızlı nötron reaktörü için ilk parti nükleer yakıtı Çin’e gönderdi. Yıl sonuna kadar reaktör çekirdeğinin ilk yüklemesi ve ilk yakıt ikmali için iki yakıt sevkiyatının daha yapılması planlanıyor.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un bünyesindeki TVEL yakıt şirketine bağlı Elemash Makine Yapım Tesisi, CFR-600 hızlı nötron reaktörü için ilk parti nükleer yakıtı Çin’e gönderdi. Yıl sonuna kadar reaktör çekirdeğinin ilk yüklemesi ve ilk yakıt ikmali için iki yakıt sevkiyatının daha yapılması planlanıyor.

İlk CFR-600 güç ünitesinin devreye girmesinin ardından Çin’in Fujian eyaletindeki Xiapu Nükleer Güç Santrali (NGS), Rusya dışında yüksek kapasiteli hızlı reaktöre sahip ilk nükleer santral olacak. Rusya’nın Urallar bölgesindeki Beloyarsk NGS’de bulunan sodyum soğutmalı BN-600 ve BN-800 reaktörleri faaliyette olan diğer iki reaktör olma özelliğini taşıyor.

TVEL Yakıt Şirketi Ticaret ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Oleg Grigoriyev yaptığı açıklamada, “3 yıldır devam eden CFR-600 için yakıt üretimi projesi, zorluğu ve yenilikçiliği bakımından benzersiz bir projedir. Rosatom’un nükleer yakıt bölümü, reaktör çekirdeğinin ilk yüklemesi için ilk parti yakıt demetlerini göndererek taahhütlerini tamamen yerine getirmiştir. Böylece TVEL, son derece karmaşık projeleri hayata geçirmeye hazır ve müşterinin gereksinimlerine yaklaşımda esnek olabileceğini bir kez daha kanıtlamıştır. Çinli ortaklarımızla iş birliğimizin daha da geliştirilmesinde kesinlikle büyük bir potansiyel görüyoruz” dedi.

Elemash tesisindeki uranyum CFR-600 yakıt üretim tesisi 2021 yılında faaliyete geçti. İşletme, hızlı reaktör yakıt üretim atölyesinin temel bir modernizasyonunu sağlamanın yanı sıra bazı benzersiz ekipman örnekleri geliştirdi ve bunları sahaya kurdu. 2021’in sonlarında CFR-600 için kontrol ve koruma sistemi tertibatlarının örnekleri, simülasyon reaktör çekirdeğinin test edilmesi için müşteriye gönderildi. CFR-600 yakıt sözleşmesi, Rusya Federasyonu hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti arasında Çin’de hızlı reaktörün ortak inşası ve işletilmesine ilişkin anlaşmaya uygun olarak imzalandı. Bu anlaşma, gelecekte on yılları kapsayan bir dönem için nükleer endüstride geniş çaplı ikili işbirliği programının bir parçasını teşkil ediyor. Anlaşma özellikle Çin’de Tianwan NGS ve Xudabao NGS olmak üzere iki sahada VVER-1200 reaktörlü III+ Nesil Rus tasarımı modern güç ünitelerinin inşasını kapsıyor. Bu projelere ilişkin hükümetler arası belgeler ve çerçeve sözleşmeler paketi 2018 yılında iki devlet başkanı tarafından imzalandı.