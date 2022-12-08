Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’a bağlı Uluslararası Gençlik Danışma Konseyi Impact Team 2050 (Etki Takımı 2050) üyeleri, Rusya’nın Nijniy Novgorod kentinde düzenlenen 2022 Küresel Etki Konferansı çerçevesinde geleceğin eğitiminin gelişimine ilişkin bir rapor sundu.

Etki Takımı 2050, Çin, Hindistan, Brezilya, Mısır, Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Ermenistan, Arjantin, Güney Afrika ve Rusya olmak üzere toplamda 11 ülkeden 11 genç kadın ve erkekten oluşan bir konsey olma özelliği taşıyor. Konseye üye gençler sürdürülebilir kalkınma, nükleer eğitim, iletişim ve uluslararası iş birliği alanlarında yetenekli bilim insanları, mühendisler, yöneticiler, toplum liderleri ve kanaat önderlerinden oluşuyor. Konsey üyelerinin her biri, kendi değerleri ve dünya trendlerine ilişkin vizyonlarıyla ülkelerinin gençlerini temsil ediyor.

Etki Takımı, sunduğu ’Eğitim X: Gelecek için katalizör’ raporunda, temiz enerjiye küresel geçişte önemli bir etken olarak nükleer eğitimin geleceğine ilişkin vizyonlarını ortaya koydu. Rapor, dünyanın farklı bölgelerindeki modern eğitim modellerine genel bir bakış, küresel medya ortamında gençlerin tercihlerindeki değişikliklerin analizi ve değerlendirmesinin yanı sıra, genç neslin talepleri doğrultusunda nükleer eğitim modelinin iyileştirilmesine yönelik tavsiyeleri içeriyor.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: “Toplumun gelişimindeki rolümüzü kabul ediyor ve mevcut insani sorunlara çözümler buluyoruz. Çalışmalarımızın mümkün olduğunca etkili olmasını ve tüm modern eğilimleri yansıtmasını istiyorsak, genç neslin görüşlerini almamız gerek. Etki Takımı 2050’nin her bir üyesine, planlarımızın tarafsız bir şekilde değerlendirilmesi için ortak çalışmalarımıza bulundukları katkılar ve elbette daha fazla işbirliği için geliştirdikleri öneriler için minnettarız.”

Raporun sonuçları, moderatörlüğünü 2050 Etki Takımı üyelerinin yaptığı Küresel Etki Konferansı 2022’deki tartışmaları belirledi. Konferansta kadınların liderliği, yenilikçi okul eğitimi, başarılı kurumsal üniversitelerin hikayeleri ve geleceğin meslekleri konusunda yuvarlak masa toplantıları düzenlendi.

Etki Takımı 2050 üyesi, Africa4 Nuclear (Güney Afrika) Kurucusu Princesses Mthombeni, panelde değişen eğitim ekosistemleri, yenilikçi pedagoji ve bölgesel özelliklerin eğitimdeki rolüne ilişkin senaryoların tartışıldığı ’Dünyanın dönüşümü için eğitimin dönüşümü’ başlıklı yuvarlak masa toplantısında konuştu.

Türkiye’den Etki Takımı 2050 üyesi Nisanur Kepceler de konuşmasında şunları dile getirdi: “Şu anda dünyanın pek çok yerinde nükleer teknoloji konusunda büyük bir bilgi eksikliği var. Halkın bilinç düzeyini yükseltmemiz gerekiyor. Öncelikle bu, eğitim sistemiyle yapılmalı. Rosatom, bu alanda engin deneyime sahip bir şirket olarak bu sorunun çözümüne öncülük edebilir.”

Etki Takımı 2050’nin bir diğer üyesi olan Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Danışmanı Lora Chkonia da adalet, eşitlik, çeşitlilik, kapsayıcılıcık dünyasındaki insan kaynakları trendleri konulu oturumun moderatörlüğünü yaptı. Panelde gençler, emeklilik çağındakiler ve engelliler olmak üzere tüm kitleler için en cazip işveren markaları tartışıldı.