Adana’da dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo’ya benzerliğiyle tanınan ve futbolcunun Galatasaray maçında giydiği iki formayı hediye alan Gökmen Akdoğan, kendisi için manevi değeri yüksek iki formayı depremzedeler için satışa çıkardığını söyledi.

Adana’da dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo’ya benzerliğiyle tanınan ve futbolcunun Galatasaray maçında giydiği iki formayı hediye alan Gökmen Akdoğan, kendisi için manevi değeri yüksek iki formayı depremzedeler için satışa çıkardığını söyledi.

Adana’da ev hanımı Hacer ve okulda hizmetli olarak çalışan Hakan Akdoğan’ın 3 çocuğundan biri olan futbol aşığı Gökmen Akdoğan (33), Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’ya benzerliğiyle dikkat çekiyor. Küçük yaşta futbola başlayan ve Ronaldo’yu örnek alan Akdoğan, bir ağabeyinin Ronaldo’ya benzediğini söylediği günden sonra Ronaldo gibi giyinip, Ronaldo gibi futbol oynuyor. Akdoğan, bu benzerlikten dolayı yolda gezerken 7’den 77’ye herkes tarafından ilgi görüyor. Amatör takım Seyhan Spor da futbol oynarken sakatlanıp futbolu bırakan Akdoğan, Ronaldo ile tanışma imkanı da buldu. 2013 yılında Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanan maçtan sonra Ronaldo ile tanışın Akdoğan, futbolcudan iki tane de forma hediye aldı. Akdoğan, kendisi için manevi değeri çok yüksek olan iki formayı depremzedeler için satışa çıkardı. Akdoğan, Türkiye’nin asrın felaketini yaşadığını kendisinin de buna kayıtsız kalamayacağını belirterek, “Çok büyük acılar yaşanıyor. Ben de bu acılara yaşayan depremzedelere yardım etmek için elimde bulunan ve benim için manevi değeri yüksek Ronaldo formalarını satışa çıkardım. Buradan elde ettiğim paranın tamamını depremzedelere bağışlayacağım” dedi.