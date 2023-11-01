Balıkesir’de “Ticaretin Yüzyılı” paneline katılan iş adamı Rona Yırcalı, katılımcılara Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Balıkesir’in sanayisini anlattı.

Balıkesir’de gerçekleştirilen “Ticaretin Yüzyılı” paneline katılan Balıkesirli iş insanı Rona Yırcalı, 1923 yılından 2023 yılana kadar Balıkesir sanayisinde gerçekleşen değişimleri anlattı. Yırcalı yaptığı konuşmada, “Balıkesir’de ticaretin gelişmesi ve sanayide yapılan gelişmelerin en büyük etkeni kuva-i milliye ruhudur. Balıkesir’in ticareti, Yunan işgali döneminde 41bayrak adamın yaptığı 5 tane toplantı yaptığı döneme dayanır. Cumhuriyet kurulduktan sonra Balıkesir’de ilk olarak 1925’de Muharrem Hasbi Un Fabrikası açıldı. Balıkesir ekonomik hayatında çok önemli yeri olan, ayrı bir sektörde maden sektörüdür. Maden sektörünün ilk kuruluşu yabancı yatırımcılar tarafından olmuştur. Ancak Bandırma’nın ve Bandırma limanın gelişmesinde önemli bir adım olmuştur. 1954 yılında Balıkesir’de pamuklu dokuma fabrikası kuruldu. 1955 yılında çimento fabrikası kuruldu. Yine 1955 yılında Susurluk şeker fabrikası kuruldu. Bunlar Balıkesir’e ekonomik bir hareket getirmiştir. Bunların devamı olarak da Ecevit hükümeti döneminde, işçi şirketleri kuruldu ancak bunlar istenildiği kadar başarılı olamadı. Ancak Balıkesir’de başarı sağlandı. Bunların içerisinde, 1966’da kurulan BEST şirketi vardır. 1968’de kurulan İşbir şirketi vardır ki bunlar hem büyümüşler hem de daha sonra halka açık olan şirketlere öncülük etmişlerdir. Bunların içinde 1969’da kurulan BALFAŞ vardır. BALDEV var 1968’de kurulan vardır. O dönemde başlayan ekonomik hareketle bugüne kadarki gelişmelerle büyüyen bir Balıkesir sanayisi ve ekonomisi vardır” dedi.