Belek’i ziyaret eden Romanyalı tur operatörü yönetimi ile basın mensupları, ultra her şey dahil sistemine dair bilgi aldı.

Belek’i ziyaret eden Romanyalı tur operatörü yönetimi ile basın mensupları, ultra her şey dahil sistemine dair bilgi aldı.

Romanyalı tur operatörü Paralela 45’in Türkiye kanalının davetiyle 150 kişilik grup Belek’e geldi. Granada Luxury Belek’e gelen Romanyalı ekipte CNN Romanya başta olmak üzere Romanya’nın devlet televizyonu ve radyo kanallarından basın mensupları yer aldı. Ülkenin büyük turizm operasyonlarını yürüten Paralela 45’in Yönetim Kurulu Başkanı Alin Burcea ve yönetim kurulu, ürün yetkilileri, Türkiye turizmi, otel hizmet kalitesi ve ultra her şey dahil konseptinin detayları hakkında bilgiler aldılar. Sunumların ardından etkinliğin ev sahibi Granada Luxury Belek’te "Cadılar Bayramı" partisine katılan Romanyalı ekip, Maldivler konseptli havuz kenarında çeşitli ikramlar ve DJ performansı eşliğinde eğlendi.