Erasmus+ KA120 programı kapsamında Zonguldak’a gelen Romanyalı öğretmenler, Zonguldak İl Millî Eğitim Müdürü Osman Bozkan’ı ziyaret etti.

Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi iş birliğinde gerçekleştirilen proje çerçevesinde kente gelen öğretmenler, eğitim süreçlerine dair gözlemler yapacak. İl Millî Eğitim Müdürü Bozkan, yabancı konukları ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, ziyaretleri için teşekkür etti. Romanyalı öğretmenler, program kapsamında bilişim, matematik, coğrafya ve biyoloji derslerinde teknoloji kullanımını inceleyecek ve farklı eğitim kurumlarını ziyaret edecek.