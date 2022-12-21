Denizli’de Merkezefendi İlçe Müftülüğüne müracaat eden Romanya uyruklu Francıs Balınt, düzenlenen ihtida töreninde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Denizli’de Merkezefendi İlçe Müftülüğüne müracaat eden Romanya uyruklu Francıs Balınt, düzenlenen ihtida töreninde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

İslamı araştıran ve kendi isteğiyle Müslüman olmayı tercih eden Romanya uyruklu Francıs Balınt, Merkezefendi İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimi ile Müslüman oldu. Merkezefendi Müftülüğü Şube Müdürü Adem Ünsal’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan ve duygulu anların yaşandığı ihtida merasiminde, İlçe Müftüsü Talat Özmet, Francıs Balınt’a İslam’ın temel esasları ile ilgili bilgiler verdi.

Francıs Balınt’ın yeni ismi “Atilla” oldu

Francıs Balınt kendisine yeni isim olarak “Atilla” ismini seçti. Müslüman olmak için İslamiyeti araştırdığını ifade eden ve kendi arzusuyla Kelime-i Şehadet getiren Francıs Balınt, Müslüman olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Allah’ın bir olduğuna inanıyordum. Müslüman olunca kendimi daha huzurlu ve mutlu hissediyorum” dedi.

“Atilla Kardeşimizin güzel dinimizi öğrendikçe daha çok seveceğinden eminim”

İhtida merasiminde konuyla ilgili konuşan İlçe Müftüsü Talat Özmet de “Araştırmaları sonucunda Müslüman olan Atilla kardeşimizi tebrik ediyorum. Atilla Kardeşimizin güzel dinimizi öğrendikçe daha çok seveceğinden eminim. Rabbim yeni hayatında rızasına uygun bir yaşam sürdürebilmeyi nasip etsin” dedi.

Müslüman olan Francıs Balınt’a İlçe Müftüsü Talat Özmet tarafından ihtida belgesi takdiminden sonra Kur’an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar hediye edildi.