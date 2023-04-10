Romanya’daki Yunus Emre Enstitüleri, Romanya’da Türkçeyi geniş kitlelere tanıtmak adına yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra ülke genelinde eğitim, sanat ve kültür başta olmak üzere farklı alanlarda Türkçenin yer almasına yönelik büyük çaplı projelerine imza atmaya devam ediyor.

Bükreş Büyükelçiliği himayelerinde Romanya Kültür Bakanlığı ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Yunus Emre Enstitüsü tarafından Romanya genelinde uygulanacak olan “Rehberim Türkçe” adlı projenin hazırlıklarına başlandı.

Rehberim Türkçe Projesi kapsamında Romanya’daki bütün müze ile ören yerlerinde bulunan bilgi notları, basılı materyaller ve sesli rehberler Bükreş Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla Türkçe olarak hazırlanıyor. 2023 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanan proje çerçevesinde Romanya’nın önemli ören yerlerinden ülkede bulunan tüm müzelere kadar “Türkçe”, dil seçenekleri arasında yer alacak.

“Dünya üzerinde yaklaşık 300 milyon insan Türkçe konuşuyor”

Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Rehberim Türkçe Projesi’ne dair “Kadim dilimiz Türkçemizin bayrak taşıyıcılığını yapan Yunus Emre Enstitüsü, Türkçenin Romanya’da yaygınlaştırılmasına müteveccih faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Enstitü, Türkçemiz için yine özel ve bir projeyi hayata geçiriyor. Dünya üzerinde yaklaşık 300 milyon insan Türkçe konuşuyor. Bu projeyle birlikte Türk Dünyası’ndan Romanya’yı ziyaret eden herkes müzeleri ve ören yerlerini sadece Türkçe ile gezebilecek. Böylesine anlamlı bir proje çalışmasına imkan sağlayan Romanya Kültür Lucian Romaşcanu’ya da ayrıca teşekkürlerimi sunuyor ve Yunus Emre Enstitüsünü girişimleri için tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Romanya’yı ziyaret eden turistlere “Türkçe” eşlik edecek

Bükreş Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Mustafa Yıldız ise, “Dünyada en çok konuşulan ve rağbet gören diller arasında yer alan güzel dilimiz Türkçemizi Romanya’nın tüm müze ve ören yerlerinde görecek olmak çok gurur verici. Proje aracılığıyla Romanya’yı ziyaret eden turistlerin daha kolay bir şekilde bilgilenmesine katkı sağlamak ve kalıcı bir çalışma yapmak bizleri her zaman motive ediyor. Bu projemizi kabul edip uygulama konusundaki destekleri için başta Romanya Kültür Bakanı Sayın Romaşcanu’ya ve Büyükelçimiz Sayın Özgür Kıvanç Altan’a teşekkürlerimi sunuyorum. Yakın bir zamanda ise iki ülkenin ortak değerlerinden biri olan Dimitrie Cantemir’e atfedilerek ilan edilen ‘Dimitrie Cantemir Yılı’ kapsamında tarihe not düşecek güzel bir faaliyeti yine Romanya Kültür Bakanlığıyla birlikte yapmanın gururunu yaşayacağız” değerlendirmesinde bulundu.