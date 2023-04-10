Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şainoğlu, Dünya Romanlar Günü nedeniyle düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Özel bir restaurantta Bozüyük Kaymakamlığınca düzenlenen iftar yemeğine Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, İlçe Müftüsü Muammer Ölmez ve romanlar katıldı. Ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açılarak dua edildi. Hep birlikte yenilen iftar yemeğinin ardından sıcak ve samimi bir ortamda sohbet edildi. Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Dünya Romanlar Günü’nü kutlayarak davete katılanlara Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun selamlarını iletti.

Ardından Kaymakam Adem Öztürk’te Dünya Romanlar Günü nedeni ile iftar yemeği düzenlediklerini belirterek katılanlara teşekkür etti ve Romanlar Günü’nü kutladı.