Romanlardaki karakterler Sakarya’nın Karasu ilçesindeki lise öğrencilerin bedenlerinde can buldu. 70 lise öğrencisi sergiledikleri tiyatro ile büyük beğeni topladı.

Karasu Anadolu Lisesi, bu sene ikincisi düzenlenen “Benim Roman Kahramanım Sensin” etkinliğine imza attı. Yerli ve yabancı 40 roman kahramanını canlandıran 70 öğrencinin görev aldığı etkinlikte romanların hikayeleri ve karakterlerinin özellikleri tiyatral şekilde anlatıldı. Etkinlikte görev alan öğrencilerden Haktan Soytürk, hem ruhsal hem de motive olduklarını, Elzem Deniz Dizgel ise sosyalleşme açısından deneyim kazandığını aktarırken Lidya Soytürk, “Roman karakterlerinin canlandırılması, öğrencilerin kendini daha iyi ifade edebilmesi için çok önemli. Öğrencilere roman okumayı kazandırmak için bu tür etkinlikle iyi oluyor” dedi.

“Önemli olan çocuklarımıza kitapları okutmak değil, aynı zamanda onları analiz ettirebilmek”

Etkinliğin yapılmasında rol oynayan Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Serap Kılınç, “Bu yıl “Roman Kahramanım Sensin” etkinliğinin ikincisini gerçekleştirdik. Bu etkinlikte öğrencilerimiz sevdiği romanları tahlil etme, romanları farklı açıdan değerlendirme fırsatı bulurken roman hangi döneme ait, hangi akımlardan etkilenmiş gibi altyapıları da değerlendirdi. Önemli olan çocuklarımıza kitapları okutmak değil, aynı zamanda onları analiz ettirebilmek. Karasu Anadolu Lisesi olarak bu etkinlikte bunu yapmak istedik” derken okul müdürü Ali İhsan Kılınç ise, “Yaklaşık 40 yerli ve yabancı roman karakterini canlandırdık. 70 civarında öğrencimiz görev aldı” diye konuştu.