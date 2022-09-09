Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde belediye ekiplerinin okul yolu yapılması amacıyla kaçak yapıların yıkımına başlandı. Evlerinin yıkılacağı düşüncesiyle bazı vatandaşlar duruma tepki gösterirken, bölgede toplamda 16 kaçak yapının yıkılacağı kaydedildi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde belediye ekiplerinin okul yolu yapılması amacıyla kaçak yapıların yıkımına başlandı. Evlerinin yıkılacağı düşüncesiyle bazı vatandaşlar duruma tepki gösterirken, bölgede toplamda 16 kaçak yapının yıkılacağı kaydedildi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde sabah saatlerinde Çerkezköy Belediye kararıyla, Bağlık Mahallesi Küme Evler Mevkisinde kalan tek katlı 16 kaçak hanenin yıkımına karar verildi. Daha önceden boşaltılan 4 ev için yıkım kararını uygulamak üzere belediye ekipleri harekete geçti. Belediye ekipleri, çevik kuvvet ve çok sayıda polis ekibi ve bir adet TOMA aracı ile mahalleye geldi.

Evlerinin yıkılacağını düşünen vatandaşlar tepki için sokağa çıktı

Mahalle sakinleri duruma tepki gösterirken, ekipler tarafından sadece daha önceden boşaltılan evlerin yıkılacağı belirtildi. Bunun üzerine kalabalık sakinleşerek dağılırken, yıkım kararı da gerçekleştirildi. Yıkımı yapılan kaçak yapıların olduğu bölgeye okul yolu yapılacağı kaydedildi. Geri kalan 12 kaçak yapının da yıkılacağı ev sahiplerine tebliğ edilirken, ek süre tanınarak evleri boşaltılması istendi. Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadan yıkım yapıldı.