Kocaeli Kitap Fuarı’nda yapay zeka ile tasarlanan "Roman Kahramanları" sergisi büyük ilgi görüyor. Sergide kitapseverler okudukları romanlardaki sevdikleri karakterleri görme imkanı buluyor.

Türkiye’nin ziyaretçi sayısı, etkinlik ve katılımcı açısından en büyük kitap fuarı olan 13. Kocaeli Kitap Fuarı tüm heyecanıyla devam ediyor. Dev organizasyon ile 7’den 70’e herkese okuma alışkanlığı ve kitap sevgisi kazandıran Büyükşehir Belediyesi’nin bu yılki fuara özel olarak hazırlayıp, yapay zeka ile tasarladığı "Roman Kahramanları" sergisi ilgi görüyor. Sergide, Dünya ve Türk Edebiyatının önemli eserlerindeki kahramanların gerçek hayatta yaşasalardı nasıl görünebileceğini gelişmiş yapay zeka uygulaması ile tasarlandı. Bu çerçevede kitapseverler okudukları romanlardaki sevdikleri karakterleri görme imkanı buluyor.