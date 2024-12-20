Sincan Belediyesi tarafından çocuklara okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla Sincan Roman Kahramanları Festivali düzenlendi. Minikler,

seçtikleri roman kahramanlarını sahneye taşıdılar.

Sincan Kaymakamlığı, Sincan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde ‘Sincan Roman Kahramanları Festivali’ düzenlendi. Festivalde seçtikleri roman kahramanlarını canlandıran öğrenciler, edebiyatın büyülü dünyasını sahneye taşıdılar.

Festivelde bir konuşma yapan Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, okullarda sportif ve sanatsal etkinlikler düzenlediklerini belirterek, “270 roman kahramanımız etkinliğe katıldı” dedi. Kaymakam Kılıç, Sincan’ın çok büyük bir ilçe olduğunu ve 100 binin üzerinde öğrencisi olduğunu belirterek, mahalle ruhunu canlandırmak amacıyla çalıştıklarını ifade etti. Öğrencilerin gösterilerinin kendisini duygulandırdığını söyleyen Kılıç, “Ben duygulu bir insanım, gözyaşlarım oldu diyebilirim. Sahnedeki performansları çok kıymetliydi, onların unutamayacakları bir anıydı. İnanıyorum ki kendileri için değerli bir anı oldu. Yaptığımız organizasyonda onları orada görmek bizi ayrıca mutlu etti” dedi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ise, festivale 16 okuldan 300’e yakın öğrencinin katıldığını kaydederek, “Salonumuzda birbirinden renkli kostümleriyle çocuklarımız romanlardan fırlamış kahramanlar olarak oyun sergilediler. Türk klasikleri diyebileceğimiz birçok roman örneklerini görüyorsunuz. Roman, hikaye okuyan gençlerin dünya görüşünün ve ufkunun ne kadar genişleyeceğini gördük” dedi.

Festival Direktörü Ferahi Koçak, “Pinokyo ve Feride öğretmenin aynı salonda birbirleriyle konuştuğunu hayal edin. Öğrencilerimiz romanlarını kendileri seçtiler, kahramanı canlandırmak için çok iyi analiz ettiler, özleştiler. Kahramanın kostümlerini öğrencilerin kendileri hazırladı. Şu an 270 roman kahramanı birbiriyle konuşuyor diyebiliriz” şeklinde konuştu.

Bozkurtlar romanındaki Almıla karakterini canlandıran Süleyman Demirel Lisesi öğrencisi Sıla Akkoyun, kahraman bir Türk kadınını canlandırdığını söyleyerek, “Okulumuz kostümlerimiz için bize çok yardımcı oldu. Konferans salonunda çalışmalarımızı yaptık. Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Herkes başka karakterlere bürünmüş. Bence Türkiye’de böyle etkinlikler sık sık yapılmalı. Bu karakter Türk kadınlarının ne kadar cesur olduklarını yansıtıyor. Ben de sizlerin görmesini istedim” dedi.