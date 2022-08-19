Muğla’nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesinde bulunan bir çadır kamp alanında Romanlardan oluşan 43 kişilik ekip ağırlandı.

Muğla’nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesinde bulunan bir çadır kamp alanında Romanlardan oluşan 43 kişilik ekip ağırlandı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesi Çandırlı Mahallesi’nde ikamet eden ve Çınarlı Çağdaş Gençlik Derneği üyesi olan roman vatandaşlar kamp yapmak için Muğla’nın Marmaris ilçesine geldi. Roman aileler ve çocuklarının ulaşımını Bandırma Belediyesi, yemek ihtiyaçlarını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve konaklamayı da Marmaris’te bulunan özel bir kamp işletmesi sağlıyor. İlçeye gelen 43 kişilik kafile 5 günlük kamp süreçlerinde her gün farklı bir etkinlik yapıyor. Romanlar aldıkları eğitimlerle; çadır kurmayı öğreniyor, doğa ve çevre bilinci ediniyor, Marmaris Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden gelen uzman psikologlar eşliğinde dijital bağımlılık sorunları üzerine konuşuyorlar.

Çınarlı Çağdaş Gençlik Derneği Başkanı Eyüp Demirezen, Bizler buraya dernek olarak 43 kişi geldik. 2014 yılında bu yana mahallemizdeki gençlere yönelik kültürel, sporsal ve sanatsal etkinlikler düzenliyoruz. Bu sene dördüncüsünü düzenlediğimiz yaz eğitim kampında gençlerimizi ve bazılarının ailelerini alıp mahallelerinden çıkarıp Marmaris’te bir güzel tatil imkanı oluşturduk. Onlara tatil keyfini yaşatırken de dijital bağımlılık, çevre ve doğa bilinci, Atatürk’ü ve devlet büyüklerimizi tanıtma temalı sohbetler ve eğitimler sunduk” dedi.

Roman gençlerinin ve Roman mahallelerinin eşit hakları yakalama konusunda biraz daha geri kaldığını ifade eden Dernek Başkanı Demirezen, “Roman mahallelerinde yaşayan gençlerin madde bağımlılığına yakalanma riskleri daha yüksek, iş bulma imkanları daha düşük. Eğitim seviyeleri yetersiz kalıyor. Biz bunun önüne geçmek istiyoruz. Bizim gençlerimiz de eğitim alsınlar zararlı maddelerden uzak kalsınlar istiyoruz. Gençlerimizi aileleri ile buraya getirdik, aileler de eğitimlere katılıyorlar. Eğitim ailede başlıyor. Çocukları mahallelerinden çıkaralım, onlara farklı coğrafyalar farklı hayatlar gösterelim, iyi rol modeller sunalım amacı ile bu kampları ve eğitimleri düzenliyoruz. Her yıl daha da profesyonel olarak düzenlemeye devam edeceğiz” diye konuşarak kendilerine imkan sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Çandırlı Mahellesi’nde yaşayan ve kamp yapmak için Marmaris’e gelen 17 yaşındaki lise öğrencisi Fahri Durman, “Buraya dernek başkanımız sayesinde geldik ve çok mutluyuz. Çocukluğumuzdan bu yana bizim sosyalleşmemiz için destek veriyorlar. Bizler roman olduğumuz için hep geçmişimizle yargılanıyoruz. Turizm okuyup bu sektörde profesyonel olmayı hayal ediyorum. inşallah gerçekleştireceğim” dedi.

Liseden mezun olan 17 yaşındaki Işıl Üney de , “Bu kampta bize verilen eğitimlerin çok yararlı olduğunu düşünüyor ve sayısının daha çok artmasını istiyorum. Kamplarda sosyalleşiyoruz, farklı insanlar ile tanışıp arkadaşlıklar kuruyoruz, çok şeyler öğreniyoruz. Bize bu imkanları veren herkese çok teşekkür ediyorum ‘’ diyerek üniversiteye gidip psikolog olmak istediğini belirtti.

7 yaşında ilkolul öğrencisi Ebrar Nil Mat da Marmaris’te bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Kamp alanının bir kısmını sezon doluluğuna rağmen ücretsiz olarak açan çadır kampı işletmecisi Selma Evcan bu tür projeleri önemsediklerini ifade ederek, “Bu tür projeleri çok önemsiyoruz. Bu işte bizim de bir katkımız olsun istedik ve roman misafirlerimize kapılarımızı açtık. Umarım bu yapılan faaliyetler başarılı olur. İnşallah burada bulunan gençlerimizin hepsi geleceğin pırıl pırıl yetişkinleri olacak” diye konuştu.