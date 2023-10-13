Kocaeli’de Romanlar Konfederasyonu Gençlik Kolları Filistin’e destek verdi.

Kocaeli Romanlar Konfederasyonu Gençlik Kolları, Gebze Roman Derneği ve Roman Gençlik Hareketi Derneği, Filistin’de Hamas’ın başlattığı ‘Anka Tufanı’ operasyonuna Filistin bayrağı açarak destek verdi. Muhtarlık önünde toplanan vatandaşlar, ellerindeki pankartlar ve sloganlarla Filistin’e destek verdi. Burada açıklamalarda bulunan Romanlar Konfederasyonu Gençlik Kolları Başkanı Volkan Ersoy, “Mazlum Filistin halkını desteklemek, yıllardır uğradığı haksızlığa karşı yanlarında olduğumuzu göstermek için burada toplandık. Bizler Müslümanlar olarak her daim Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Kudüs bizimdir, bizim olacak” dedi.