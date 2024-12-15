Türkiye’de ilk kez Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde düzenlenen “Roman Buluşması ve Sağlık Şenliği” etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, Kırkağaç Kaymakamlığı, Kırkağaç Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle düzenlenen Roman Buluşması ve Sağlık Şenliği Yasemin Düğün Salonu’nda yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programı Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Manisa İl Sağlık Müdürü Erol Karaca, Kırkağaç İlçe Sağlık Müdürü Yasemin Güloğlu, Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Kırkağaç Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Fatih Yazıcı, Kırkağaç Devlet Hastanesi Müdürü Mustafa Adıyaman, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Doğan, Manisa Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ümit Atman, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte, sağlık okuryazarlığını artırmak amacıyla kanser taramaları, obezite ve kronik hastalıklar, güvenli annelik, bağımlılıkla mücadele gibi konularda sağlık masaları kuruldu. Katılımcılara kan şekeri, tansiyon, kilo ve karbon monoksit ölçümleri yapıldı.

Programda Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay ve Manisa İl Sağlık Müdürü Erol Karaca’da birer konuşma yaptı. Daha sonra protokol hep birlikte stantları gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Programın son bölümünde ise hem sağlık çalışanları hem de Roman vatandaşlar müzik eşliğinde doyasıya eğlendiler. Manisa İl Sağlık Müdürü Erol Karaca ve Manisa Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ümit Atman, İHA muhabirine özel açıklamalarda bulunurlarken, bu etkinliğin Türkiye’de ilk kez Kırkağaç’ta düzenlendiğinin altını çizdiler.

Manisa İl Sağlık Müdürü Erol Karaca “Kırkağaç’ta olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duymaktayız. Biz roman vatandaşlarımıza yönelik koruyucu, önleyici sağlık hizmetleri kapsamında onlara ulaşmayı, dokunmayı onlara birinci basamak sağlık hizmetleri sunmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede de roman vatandaşlarımızı Türk kültürüne ve geleneklerine uygun onlara dokuna bileceğimiz bir roman şenliği başlığı adı altında etkinlik düzenledik. Roman vatandaşlarımızın farkındalığını artırmak, sağlık okur yazarlığına katkıda bulunmak için onlarla bir aradayız. Bu arada anne, baba sağlığı, aşılamalar, kanser taramaları, kronik hastalıkların takibi ile ilgili kendilerini bilgilendirici nasihatler da bulunduk. Salığın önemini hatırlattık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Manisa Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ümit Atman “Romanlara yakışır bir ortamda sağlık okuryazarlığı, farkındalık çalışmalarını büyük bir enerjiyle gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ulusal eylem planı çerçevesinde roman vatandaşlarımıza yönelik bütüncül amaçla yapılan ilk ve tek çalışma özelliğini taşıyor projemiz. O yüzden Kırkağaç’tan başlayarak dalga dalga tüm ilçelere, tüm illere yayılmasını istiyoruz. Bugün burada yaptığımız hizmetlerden dolayı bizler sağlıkçılar olarak bizimle birlikte yol alan arkadaşlar olarak çok mutluyuz ve devamı gelsin istiyoruz” dedi.