Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı istihbaratı üzerine bir eve düzenlenen baskında Roma ve Osmanlı dönemlerine ait 592 adet tarihi obje ele geçirildi. Ele geçirilen objelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 600 bin TL olduğu değerlendiriliyor.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı istihbaratı üzerine bir eve düzenlenen baskında Roma ve Osmanlı dönemlerine ait 592 adet tarihi obje ele geçirildi. Ele geçirilen objelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 600 bin TL olduğu değerlendiriliyor.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına ait ekipler bir evde çok sayıda tarihi objenin bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. V.E. isimli şüphelinin evinde yapılan aramalarda 290 adet Doğu Roma Dönemi’ne ait sikke, 220 adet çeşitli dönemlere ait metal objeler, 30 adet çeşitli dönemlere ait tablet ve taş materyaller, 50 adet çeşitli dönemlere ait yüzük, 1 adet Osmanlı Dönemi’ne ait yeniçeri kılıcı, 1 adet M.Ö. 290’lı yıllara ait demir kase ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 600 bin TL olduğu değerlendirilen objelere el konulurken operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.