Ardahan’da jandarma ekiplerince durdurulan otobüste bir yolcunun çantasında yapılan aramada, 269 sikke ve 7 adet tarihi obje ele geçirildi.

Ardahan’da jandarma ekiplerince durdurulan otobüste bir yolcunun çantasında yapılan aramada, 269 sikke ve 7 adet tarihi obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı’nca kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, şüpheli bir kişinin elinde bulunan tarihi eserleri satacağı bilgisine ulaşıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çamlıçatak kontrol noktasında şüphelinin bulunduğu yolcu otobüsü durduruldu. Şüphelinin çantasında yapılan aramada çeşitli ebatlarda 269 sikke ve 7 adet tarihi obje ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, ele geçirilen Bizans ve Roma dönemlerine ait tarihi eser olduğu değerlendirilen 269 adet sikke ve 7adet tarihi objeye el konularak, şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.