Düzce Belediyesi’nin personel, ekipman ve lojistik desteği ve Konuralp Müze Müdürlüğü’nün başkanlığında yılın 12 ayında kesintisiz olarak sürdürülen Konuralp Antik Tiyatro kazı alanında yeni eserler bulundu. Bölgenin arkeolojik rezerv kapasitesi ve antik dönemi yansıtan buluntular arasında en dikkat çeken Roma dönemine ait pişmiş topraktan tiyatro bileti ile tek parça halindeki Dionysos heykeli asa başı Thyrsus oldu.

Düzce’nin turizm potansiyeline en büyük katkıyı sağlayacak ve şehrin 2 bin 300 yıllık saklı geçmişini barındıran Konuralp’te yürütülen kazılar arkeoloji dünyasının dikkatini çekmeye devam ediyor. Yılın 12 ayında kesintisiz devam eden kazılar kapsamında antik döneme ait yeni eserler tarihi miraslara eklendi. Eserleri tanıtmak üzere basın mensupları ile bir araya gelen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Konuralp Müze Müdürü İhsan Aslan yeni buluntular hakkında ayrıntılı bilgiyi bizzat paylaştı. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi aktaran Konuralp Müze Müdürü İhsan Aslan eserlerin 2 gün önce bulunduğunu belirterek, "İlk eserimiz tiyatro bileti, çapı 2,3 cm kalınlığı 0,3 cm olan bu tiyatro biletinin ön yüzünde siyah firniş üzerinde kazıma tekniğinde bitkisel (gül) motif işlendiği görülmektedir. Arka yüzeyinde oturma sıra alanını işareti (V) göstermektedir. (5. Sıra) Pişmiş topraktan yapılmış yuvarlak para formundaki tiyatro biletinin Erken Roma dönemine ait olduğu burada oyunların oynandığını ve oyunlarda bilet kesildiğini gösteriyor. Yine bir Afrodit heykelciği ile karşılaştık. Arles tipindeki gibi vücut alt bölümünün bir himationla sarılı, himationun göbek bölgesinde tomarlanarak sol eli ile giysisini tuttuğu görülmektedir. En büyük buluntumuz ise Thyrsus, antik Yunan ve Roma mitolojisinde özellikle şarap ve eğlence tanrısı Dionysos ile ilişkilendirilen sembolik bir rezene dalından asanın baş kısmıdır. Thyrsus, uzun bir sopa üzerine bağlanmış enginar/kozalak ve sarmaşık ya da asma dallarıyla süslenmiş bir asadır" ifadelerini kullandı.

"Bu asa başı ve heykel Napoli’de sergileniyor"

Eserlerin arkeoloji dünyasında büyük ilgi uyandırdığını ifade eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Dionysos heykeli asa başı için, "Bu figür, halihazırda İtalya’da milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Napoli Arkeoloji Müzesi’nde Genç Dionysos heykelinde sergileniyor. Konuralp turizm kaynaklarımız arasında en eşsiz, en bakir olandır.

Bu güzel kaynağı en güzel şekilde değerlendirecek, Düzce’mizin artık çok başka kulvarlarda en üst sıralara çıkmasını sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.