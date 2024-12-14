Afyonkarahisar’da jandarma tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramamada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 320 adet sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İhsaniye ilçesinde ikamet eden C.M. ve O.M. isimli şahısların, çeşitli yollardan temin ettiği eski eser niteliğindeki sikkeleri satacağı yönünde bilgi aldı. Ardından şahısların kullandığı aracı takibe alan ekipler otomobili Çayırbağ beldesinde durdurarak arama yaptı. Aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 320 adet sikke ele geçirildi.

Olay sonrası şahısların gözaltına alındığı bildirildi.