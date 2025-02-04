Aydın’ın Karacasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen baskında, çok sayıda Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi.

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre bir şahsın ikametinde tarihi eserler olduğu bilgisine ulaşan ekipler, adrese baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 223 adet tarihi obje, 54 adet tarihi zeytinyağı pres taşı, sütun başı, sütun kaidesi, sütun, havuz, kitabeler mimari parça, lahit parçası, kabartma heykel gibi eserler ele geçirildi. Koruma altına alınan eserlerde yapılan incelemede, tarihi eserlerin Roma dönemine ait olduğu belirlenirken, gerekli işlemlerinin ardından eserler Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.