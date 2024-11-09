Çankırı’da, Roma İmparatorluğu’ndan günümüze ulaşan tarihi "kucaklama taşı," kültürel miras olarak vatandaşların ilgisini çekiyor.

Roma İmparatorluğu döneminden kalan "kucaklama taşı," ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. "Kucaklama taşı", Çankırı’da Atatürk Bulvarı üzerinde yer alıyor. Ziyaretçilerden Okan Dayankoç, "Bir rivayete göre, bu taşı kucaklayıp elleri birleşenlerin dilekleri kabul oluyormuş. Eğitimim için çok güzel dilekler diledim. Umarım kabul olur" dedi.

Bir başka ziyaretçi Türker Güneysu, "Bir rivayete göre, bu taşa sarılınca elleri kavuşanların dileği kabul oluyormuş. Ben de denedim ve sarılabildim. İyi dileklerde bulundum, umarım dileklerimin hepsi kabul olur. Gerçekten güzeldi, benim için de değişik bir tecrübe oldu" diye konuştu.

Ozan Şahin Sicim ise, "Bir rivayete göre, kucaklama taşına sarılınca elleri birleşenlerin dileklerinin kabul olduğu söyleniyor. Ben de denedim. Çok güzel dileklerim vardı ama ellerim kavuşmadı. Nasip böyleymiş, ’sağlık olsun’ diyelim. Böyle güzel şeylerin varlığı beni mutlu ediyor. Umarım böyle güzel kültürler devam eder" şeklinde konuştu.