Galatasaray’ın Macar futbolcusu Roland Sallai, sarı-kırmızılılardaki ilk golünü Eyüpspor karşısında kaydetti.
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray, Eyüpspor’u konuk ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Macar futbolcu Roland Sallai kaydetti. Maçın 47. dakikasında Gabriel Sara’nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Victor Osimhen’in indirdiği topu Sallai gelişine vuruşla ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.
Sezon başında takıma katılan 27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılardaki ilk gol sevincini yaşadı.
Maça 11’de başlayan Roland Sallai 90 dakika sahada kaldı.
Kaynak: iha