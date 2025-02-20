Galatasaray’ın Macar futbolcusu Roland Sallai, AZ Alkmaar mücadelesiyle bu sezonki 3. golünü attı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar’ı konuk ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Macar futbolcu Roland Sallai attı. Mücadelenin 70. dakikasında sol taraftan Barış Alper Yılmaz’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sallai gelişine yerden vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Avrupa Ligi’nde 2. golünü kaydetti. Macar futbolcunun, Süper Lig’de de 1 golü bulunuyor.
Müsabakaya 11’de başlayan Roland Sallai, 90 dakika sahada kaldı.
Kaynak: İHA