Türk savunma sanayii şirketi ROKETSAN, Güneydoğu Asya ülkeleriyle iş birliğini artırma hedefiyle Vietnam’da yeni nesil teknolojilerini sergiledi.

Türk savunma sanayii şirketi ROKETSAN, Vietnam’da gövde gösterisi yaptı. Roket ve füze sistemlerinde Türkiye’nin uluslararası arenadaki bayrak taşıyıcısı olan Roketsan, Güneydoğu Asya’daki iş birliklerini artırmak için Vietnam Uluslararası Savunma Fuarı’nda yeni nesil teknolojilerini sergiledi. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, başkent Hanoi’de Vietnam Savunma Bakanlığı’nın ev sahipliğinde bugün başlayan ve 22 Aralık’a kadar sürecek olan fuarla ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkemizin bayrağını dört kıtada dalgalandıran bir firma olarak uluslararası fuarlara katılmaya ve son teknolojiye sahip sistemlerimizi sergilemeye devam ediyoruz” dedi.

İkinci, “Güçlü bağlarımızın olduğu Güneydoğu Asya ile ilişkilerimizi bir adım daha öteye taşımak için katıldığımız Vietnam Uluslararası Savunma Fuarı’nda da tanksavar sistemlerimizden hava savunma sistemlerimize ve üstün özelliklere sahip füzelerimize kadar birçok ürünümüzü sergiliyoruz. Bu fuarda yapacağımız görüşmelerle yeni ihracat başarılarına ulaşarak ülkemizi uluslararası arenada gururla temsil etmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Birçok ürün sergilendi

Güneydoğu Asya’daki iş birliklerini güçlendirmeyi hedefleyen ve rakiplerinden performans olarak öne çıkan sistemleriyle fuarda ziyaretçilerini ağırlayan ROKETSAN, fuarda tanksavar sistemlerinden kısa menzilli tanksavar silahı KARAOK’u, L-UMTAS Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi’ni ve OMTAS Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi’ni, hava savunma sistemlerinden ise SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi’ni, HİSAR-O (RF) Hava Savunma Füzesi’ni ve Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER’i sergiledi. Bunların yanı sıra ÇAKIR Seyir Füzesi, TRLG-230 ve TRG-300 Füzesi de ROKETSAN standında yer aldı. ROKETSAN, deniz sistemleri alanında ise BARBAROS Kıyı Savunma Sistemi’ni görücüye çıkardı.