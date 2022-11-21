Tel Rıfat bölgesinden terör örgütü PKK/PYD/YPG tarafından Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı çevresine 7 roket atıldı. Roketlerin 3’ü Türkiye tarafına boş araziye, 4 tanesi Suriye tarafına düştü. Roketin düştüğü zeytinlikte ağaçlar zarar gördü.

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı çeviresine Tel Rıfat bölgesinden PKK/PYD/YPG tarafından düzenlenen roketli saldırıda zeytin bahçesi zarar gördü.

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