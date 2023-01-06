Van’ın önde gelen yerel marketlerinden Roka Marketler Zinciri, 2 bin 700 üründe fiyatları ocak ayı sonuna kadar sabitleyerek yılın ilk sürprizini gerçekleştirdi.

Van’ın önde gelen yerel marketlerinden Roka Marketler Zinciri, 2 bin 700 üründe fiyatları ocak ayı sonuna kadar sabitleyerek yılın ilk sürprizini gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Roka Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Turan Avcı, 2023 yılında müşterilerine birçok sürpriz sunulacağını ifade ederek, bunlardan ilkini gerçekleştirdiklerini söyledi. Avcı, “İlimizin lider perakende kuruluşu olarak müşterilerimize yönelik sorumluluk bilinci ile 2 bin 700 üründe ocak ayı sonuna kadar fiyatları sabitledik. Ayrıca indirimlerimiz de devam edecektir. Amacımız, ekonomik sıkıntının yaşandığı bu süreçte halkımıza yardımcı olmak ve onlara kaliteli hizmeti uygun şartlarda sunabilmektir. Halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Roka Marketler Zinciri’nin 11 şube ve yaklaşık 350 çalışanıyla vatandaşlara hizmet sunduğunun altını çizen Avcı, “Edremit, Tuşba ve İpekyolu olmak üzere lokasyonlarımızı açtık. İnşallah Van’ın diğer ilçelerinde de her birinde bir şube açmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.