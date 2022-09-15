Ünlü tenisçi Roger Federer, gelecek hafta başlayacak olan Laver Cup sonrası kariyerine veda edeceğini açıkladı.

Ünlü tenisçi Roger Federer, gelecek hafta başlayacak olan Laver Cup sonrası kariyerine veda edeceğini açıkladı.

Dünyaca ünlü İsviçreli tenisçi, Roger Federer 23-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Laver Cup sonrası tenis kariyerine veda edeceğini açıkladı. ‘Ekselansları’ lakabıyla bilinen Federer, Rafael Nadal ve Novak Djokovic ile beraber aktif en iyi 3 isimden biriydi. Federer’in 8 Wimbledon, 6 Avustralyalı Açık, 5 Amerika Açık ve 1 Roland Garros şampiyonluğu bulunuyor. 42 yaşındaki tenisçi, dizinden yasadığı sakatlık sebebiyle de 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılamamıştı.