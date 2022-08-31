Alınan bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Ovapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Rögara köpeğin düştüğünü fark eden vatandaşlar, hemen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu köpek düştüğü yerden çıkarıldı.

Van’ın Muradiye ilçesinde rögara düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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