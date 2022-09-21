Muğla’nın Fethiye ilçesinde rögara düşen kadın elektrik akımına kapılarak, hayatını kaybetti.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde rögara düşen kadın elektrik akımına kapılarak, hayatını kaybetti.

Tuzla Mahallesi, İlba İş Merkezi arkasında asma yaprağı toplamak için bahçeye çıkan Mücesser Selim (39), rögar çukuruna düştü. Kadının çukura düştüğünü gören yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rögar çukurunda elektrik kaçağı olduğunu tespit eden ekipler Mücesser Selim’i kurtararak, hastaneye kaldırdı. Mücesser Selim hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.