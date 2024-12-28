Fenerbahçe’nin Brezilyalı defans oyuncusu Rodrigo Becao, ameliyat oldu.

Fenerbahçe, Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Rodrigo Becao’nun operasyon geçirdiğini duyurdu. Sarı-lacivertlilerden ’Geçmiş olsun’ başlığı ile yapılan paylaşımda, "Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Rodrigo Becao, yurt dışında ön çapraz bağ rekonstruksiyonu, iç yan bağ ve dış menisküs onarımı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.